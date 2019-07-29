شكرا لقرائتكم جدو يجرى عمليه جراحية ناجحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض جدو لإصابة أمام الاتحاد السكندري في الدور الأول من بطولة الدورى ، وأكمل الموسم مرتديا قناعا واقيا لمنطقة الوجه في بعض الفترات.
ونشر جدو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر صورة من داخل غرفته بالمستشفى وعلق عليها:
الحمد لله، أمس تمت بنجاح عمليه إزاله شرائح و مسامير من منطقة عظام الوجه شكرا لكل الناس على الرسائل و المكالمات للاطمئنان عليا.
وجدد نادي الجونة تعاقده مع جدو ليستمر ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وأنهى الجونة مشاركته فى بطولة الدورى ، فى المركزالخامس عشر برصيد 38 نقطة .
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