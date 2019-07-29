شكرا لقرائتكم كاف يشيد بالأهلي بعد الفوز بالقمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي "الكاف"، أن العملاق المصري الأهلي اختتم موسماً تاريخياً بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك مع إسدال الستار على موسم الدوري المصري الممتاز 2018- 2019.

وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه النادي الاهلي على الزمالك بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الدوري العام.

وأضاف "التونسي المتألق علي معلول سجل هدف المباراة الوحيد بعد مرور ساعة من المباراة ليمنح الشياطين الحمر فوزاً معنوياً على غريمهم الأزلي بعد أربعة أيام من حسم الأهلي للقبه رقم 41 في تاريخ الدوري المحلي بالجولة قبل الأخيرة من المسابقة".

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وتابع "الكاف" في تقريره عن مباراة الديربي بين الاهلي والزمالك ، "رفع الأهلي رصيده إلى 80 نقطة بفارق ثمان نقاط عن الزمالك الذي تصدر الترتيب لغالبية فترات المسابقة والتي امتدت لعام ميلادي كامل، لكن الشياطين الحمر قدموا عودة تاريخية ليحتفظوا باللقب الذي فازوا به في المواسم الأربعة الأخيرة".

جدير بالذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ 64 بمسابقة دوري ابطال افريقيا.