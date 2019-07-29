شكرا لقرائتكم محمود علاء عن انتقاله للدوري السعودي : الكرة في ملعب إدارة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر مقرب من محمود علاء إن أهلى جدة يأتى عرضه للزمالك باستعارة اللاعب مقابل مليون و500 ألف دولار بجانب القيمة المالية التى سيحصل عليها اللاعب والتى رفض الإفصاح عنها.
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أوضح خلال الساعات الماضية إنه لن يفرط فى الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وفرجانى ساسى خلال الفترة القادمة خاصة بعد الأداء الرائع الذى قدموه مع الزمالك هذا الموسم.
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