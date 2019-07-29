شكرا لقرائتكم محمود علاء عن انتقاله للدوري السعودي : الكرة في ملعب إدارة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نقل اللاعب محمود علاء مدافع الزمالك العرض الذى تلقاه من أهلى جدة السعودى خلال الفترة الأخيرة إلى إدارة النادى الأبيض خلال الفترة الجارية، من أجل حسم إمكانية الموافقة عليه من عدمه.

وكشف مصدر مقرب من محمود علاء إن أهلى جدة يأتى عرضه للزمالك باستعارة اللاعب مقابل مليون و500 ألف دولار بجانب القيمة المالية التى سيحصل عليها اللاعب والتى رفض الإفصاح عنها.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أوضح خلال الساعات الماضية إنه لن يفرط فى الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وفرجانى ساسى خلال الفترة القادمة خاصة بعد الأداء الرائع الذى قدموه مع الزمالك هذا الموسم.