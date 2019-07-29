شكرا لقرائتكم دونجا مطلوب في الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يحسم دونجا موقفه من العرض خلال الساعات المقبلة في ضوء موقفه من العودة للزمالك من عدمه خاصة بعدما أوضح له مسئولى الأبيض عقب نهاية إعارته للإسماعيلى إنه سيتم إعادته للفريق قبل أن يحدث غموضا حول موقفه خلال الفترة الأخيرة داخل القلعة البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر دونجا مطلوب في الاتحاد السكندري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.