شكرا لقرائتكم دونجا مطلوب في الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو الاتحاد اتصالات هاتفية باللاعب محمود عبد العاطي دونجا لاعب الزمالك المنتهي إعارته للاسماعيلي خلال الساعات الماضية للتأكيد حول رغبة طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لضمه لصفوف الفريق من أجل تعزيز هذا المركز ويرغب الاتحاد فى الحصول على موافقة دونجا قبل الدخول فى مفاوضات مع الزمالك.

ومن المقرر أن يحسم دونجا موقفه من العرض خلال الساعات المقبلة في ضوء موقفه من العودة للزمالك من عدمه خاصة بعدما أوضح له مسئولى الأبيض عقب نهاية إعارته للإسماعيلى إنه سيتم إعادته للفريق قبل أن يحدث غموضا حول موقفه خلال الفترة الأخيرة داخل القلعة البيضاء.