شكرا لقرائتكم بعد الفوز بالقمة .. صفحة الأهلي الرسمية: صباح الخير لأبطال الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صفحة الأهلي الرسمية صورة من احتفال اللاعبين بالفوز بالقمة أمس وعلقت: صباح الخير يا أبطال الدوري ، واحتفلت الصفحة الرسمية للنادي عبر حسابها على موقع فيس بوك بالتتويج رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء من البطولة الدوري العام، والتي أسدل الستار على منافساتها أمس الأحد بفوز الأهلي على الزمالك.

11 كان النادي الأهلي قد توج بلقب الدوري العام رقم 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف في مباراة الجولة 33، قبل أن يفوز بالقمة 118 على نادي الزمالك بهدف نظيف سجله علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر.

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