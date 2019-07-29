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شكرا لقرائتكم بعد الفوز بالقمة .. صفحة الأهلي الرسمية: صباح الخير لأبطال الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
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كان النادي الأهلي قد توج بلقب الدوري العام رقم 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف في مباراة الجولة 33، قبل أن يفوز بالقمة 118 على نادي الزمالك بهدف نظيف سجله علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر.
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