شكرا لقرائتكم محمود حمادة يودع معسكر الانتاج الحربى فى طريقه إلى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود حمادة لاعب خط وسط الإنتاج الحربي المنتقل حديثا لفريق بيراميدز ، على توديع زملاؤه في معسكر الفريق في شرم الشيخ متمنيا لهم التوفيق في الموسم الجديد وحزم حقائبه ليتوجه للقاهرة لينضم لتدريبات فريقه الجديد

ووقع محمود حمادة عقدا مع بيراميدز لمدة 3 سنوات بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده

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ورحل أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى عن صفوف الإنتاج الحربى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .

كما تعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك .

واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 دفا وتلقت شباكه 44 هدفا.