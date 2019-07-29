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محمد فييرا على رادار الانتاج الخربي...

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جدة - عمرو شويل من أجل التعاقد معه لتدعيم وسط العجلات الحربية بلاعب أفريقى قوى  ، دخل مسئولو الإنتاج الحربى فى مفاوضات جادة مع الإيفوارى محمد فييرا مدافع وسط بتروجت.

 

ويحاول مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب خبرات للمنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل والظهور بشكل مشرف مثلما حدث فى الدور الاول من الموسم الماضى .

 

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ويسعى مسئولو الإنتاج الحربى للتعاقد مع مدافع وسط بعد رحيل محمود حمادة إلى بيراميدز بعد تسديد الشرط الجزائى .

 

 

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