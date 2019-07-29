محمد فييرا على رادار الانتاج الخربي...

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ويحاول مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب خبرات للمنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل والظهور بشكل مشرف مثلما حدث فى الدور الاول من الموسم الماضى .
ويسعى مسئولو الإنتاج الحربى للتعاقد مع مدافع وسط بعد رحيل محمود حمادة إلى بيراميدز بعد تسديد الشرط الجزائى .
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