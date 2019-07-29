قفشة يعلن رغبته في الإنضمام إلى صفوف النادي الإهلي

وقع محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب بيراميدز، على "ورقة رغبة" بشكل رسمى تفيد برغبته فى الانتقال للأهلى ورفض لفكرة اللعب للزمالك، رغم دخول الأبيض فى مفاوضات لضمه. وقال مصدر داخل إدارة الأهلي، "قفشة لديه رغبة واحدة وهى الانتقال للأهلى، سيتم حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة بعد عقد جلسة مع إدارة بيراميدز". وفتح بيراميدز المجال أمام رحيل قفشة وبعض اللاعبين معلناً فى الوقت ذاته رفض رحيل بعض النجوم، منهم عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد فاروق ودونجا وأحمد أيمن منصور. ونجح النادي الأهلي فى الفوز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه على معلول فى الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم أمس الأحد باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري التى توج بها الأهلي مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلاً المركز الثاني.

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