عرض سعودي لمدافع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح مصدر مقرب من اللاعب محمود علاء، تلقيه عرضا من نادي أهلي جدة السعودي للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأشار المصدر لـ"الخليج 365"، أن أهلي جدة طلب استعارة اللاعب لمدة موسم. ووفقا للمصدر فإن النادي السعودي عرض مليون و500 ألف دولار، نظير الاستعارة، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب. ويرتبط اللاعب بعقد مع الزمالك ينتهي بعد موسمين ولا يحق له الرحيل دون موافقة إدارة القلعة البيضاء. وخاض اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، 27 مباراة بالدوري الموسم الماضي، سجل خلالهم 16 هدفا في وصافة هدافي المسابقة، كما شارك في مباراتين بالكأس وسجل خلالهم هدفا.

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