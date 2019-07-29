الاتحاد يطلب التعاقد مع لاعب وسط الزمالك.. وخطوة تفصل الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: طلب مسؤولو نادي الاتحاد السكندري، التعاقد مع محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب وسط الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وانتهت إعارة دونجا للنادي الإسماعيلي بنهاية الموسم، والتي امتدت لمدة 6 أشهر. Advertisements وأوضح مصدر لـ"الخليج 365"، أن مسؤولو الاتحاد يحاولون إقناع اللاعب بالانضمام لزعيم الثغر، في ظل تمسك طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندري بالتعاقد معه لدعم خط الوسط. وأغلق دونجا ملف الانضمام للنادي الإسماعيلي بصورة نهائية، بعد عدم تفعيل الدراويش لبند الشراء. وأشار المصدر، إلى أن دونجا ينتظر حسم موقفه من العودة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، للبت في عرض الاتحاد.

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