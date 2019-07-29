الأهلي لمصراوي: ملاعب الفريق في دوري أبطال أفريقيا تتحدد خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه سوف يتحدد خلال ساعات الملاعب الثلاث التي سيتم ترشيحها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاستضافة مباريات الفريق الأفريقية.

ويستعد الأهلي لملاقاة اطلع برة من جنوب السودان في إفتتاح مشوار الفريق بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة.

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وقال عبدالحفيظ في تصريحات لـ"الخليج 365" "لم نُحدد بعد الملاعب الثلاث التي سوف يتم ترشيحها للكاف فيما يخص مباريات الأهلي الأفريقية".

وواصل "سوف نحسم هذا الملف خلال الساعات المقبلة، هناك مشاورات بين الإدارة والجهاز الفني، وفور الاستقرار على الملاعب سيتم اخطار الكاف بها".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الذهاب بالدور التمهيدي خارج مصر يوم 11 أغسطس، بينما يستقبل فريق جنوب السودان أحد أيام 23/24/25 من شهر أغسطس في مصر.