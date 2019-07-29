في غياب مصر.. تعرف على قرعة الدوري التمهيدي لتصفيات مونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا لكأس العالم قطر 2022، في مقر الاتحاد الإفريقي بأكتوبر.

وشارك في هذا السحب الأول المنتخبات الـ28 الأقل تصنيفا، ليخوض كل منتخبين مواجهة ذهاب وإياب، ليتأهل الفائز إلى المرحلة الثانية من التصفيات.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي، علما بأن الفريق الأول سيخوض مباراة الذهاب على ملعبه:

إثيوبيا - ليسوتو

الصومال - زيمبابوي

إريتريا - نامبيا

بوروندي - تنزانيا

جيبوتي - إيسواتيني

بتسوانا - مالاوي

جامبيا - أنجولا

Advertisements

ليبيريا - سيراليون

موريشيوس - موزمبيق

ساو تومي وبرينسيب - غينيا بيساو

جنوب السودان - غينيا الإستوائية

جزر القمر - توجو

تشاد - السودان

سيشل - رواندا

وتم إعفاء المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفًا، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الدور التمهيدي، لينضم إليهم الـ14 منتخبا الفائز من الدور التمهيدي.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ40 في الدور الثاني إلى 4 مستويات وفقا لتصيف الاتحاد الدولي على أن تضم كل مجموعة منتخب من كل مستوى، لتشكيل 10 مجموعات مكوّنة من 4 منتخبات.

وسيشارك المنتخب المصري في القرعة الثانية التي ستقام لدور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا.