بالفيديو.. كيف خطف معلول قلوب جماهير الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

"خد قلبي يا معلول"، هي الجملة الأكثر تداولا بين جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عندما يتم الإشادة بالمدافع الأيسر التونسي للفريق علي معلول.

وتوج الأهلي مؤخرا بطلا لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018/2019 التاريخي لكونه استمر لقرابة العام، متفوقا على غريمة التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة.

علي معلول، كان صاحب لقطة الختام، بعدما استغل خطأ عماد السيد حارس الزمالك "الفادح" ونجح في إحراز هدف انتصار الأهلي على الزمالك في ختام مباريات الدوري، والجميع يُدرك أهمية أن تُحرز هدفا في مباراة القمة سواء كانت في شباك الأهلي أو الزمالك، لقطة لا تُمحى من ذاكرة الجماهير.

وتصدر معلول ترتيب هدافي النادي الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز برصيد 8 أهداف، ويتواجد بين قائمة هدافي الدوري الممتاز في المركز الـ15، والتي تصدرها في وقت سابق أحمد علي مهاجم المقاولون الذي رحل لبيراميدز.

وانضم علي معلول للنادي الأهلي في يوليو من عام 2016، مقابل 700 ألف دولار لنادي الصفاقسي التونسي في صفقة كانت تُنادي بها جماهير النادي الأهلي عبر المنصات المختلفة، وسط انتقادات من بعض الخبراء بسبب دفع أموال طائلة في لاعب "مدافع".

وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، استطاع "نسر قرطاج" في خطف قلوب جماهير الأهلي مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسهاره مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.

ليس سهلا على أي لاعب أجنبي يأتي لمصر كـ"مرحلة" من أجل الإنتقال لأوروبا أو الخليج أن يحفر إسمه في عقل الجماهير، لكن ما قدمه معلول سواء على الصعيد الفني أو المعنوي، جعله في مكانة مختلفة لدى الجماهير.

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وأنقذ علي معلول فريقه الأهلي هذا الموسم في أكثر من مناسبة وساهم في أن يخطف المارد الأحمر نقاط بعض المباريات بأهداف قاتلة وحاسمة ساعدت في تعويض الفريق لفارق النقاط والتتويج بلقب الدوري الممتاز.

ما قدمه معلول هذا الموسم مع الأهلي جعل أحمد فتحي المدافع الأيمن للنادي الأهلي، وأحد قائدي الفريق يؤكد أن معلول هو نجم الموسم بلا منازع في النادي الأهلي، واختاره ليكون أفضل لاعب في الدوري.

عماد متعب قائد الأهلي السابق، والمحلل الحالي بقناة "أون سبورت" أشاد بما يقدمه معلول مع النادي الأهلي وكيف اندمج سريعا في المنظومة، وكشف أنه كان يتمنى تواجده في فترة الجيل الذهبي للنادي الأهلي.

وحرص التونسي الذي في أكثر من مناسبة على توجيه رسائل شكر لجماهير النادي الأهلي التي دعمته في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها في بلاده بعد مشاركة منتخب تونس في مونديال 2018، بجانب استبعاده مؤخرا من المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019.