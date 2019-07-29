بارتي تحافظ على صداتها لتصنيف التنس

حافظت الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وتحتل بارتي، المتوجة بلقب رولان غاروس، المركز الأول برصيد 6605 نقاط، وتليها اليابانية نعومي أوساكا برصيد 6257 نقطة، والرومانية سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون في المركز الثالث برصيد 6055 نقطة.

وشهدت نسخة التصنيف الصادرة اليوم صعود البريطانية جوهانا كونتا إلى المركز الرابع عشر.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى كما يلي:

– الأسترالية أشليه بارتي في المركز الأول برصيد 6605 نقاط

– اليابانية نعومي أوساكا في المركز الثاني برصيد 6257 نقطة

– التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 6055 نقطة

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– الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع برصيد 5933 نقطة

– الهولندية كيكي بيرتنز في المركز الخامس برصيد 5130 نقطة

– التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز السادس برصيد 4785 نقطة

– الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز السابع برصيد 4638 نقطة

– الأمريكية سلون ستيفنز في المركز الثامن برصيد 3802 نقطة

– الأمريكية سيرينا وليامز في المركز التاسع برصيد 3411 نقط

– البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز العاشر برصيد 3365 نقطة