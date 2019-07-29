ديوكوفيتش يواصل هيمنته على صدارة التنس

واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش هيمنته على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، والتي شهدت صعود الأسترالي أليكس دي مينار تسعة مراكز.

ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 12415 نقطة، ويليه الإسباني رافائيل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة، والسويسري روجر فيدرر في المركز الثالث برصيد 7460 نقطة.

وتمثل التغيير الوحيد في المراكز العشرة الأولى، في صعود الإيطالي فابيو فونيني إلى المركز التاسع على حساب الروسي دانييل ميدفيديف.

وشهدت نسخة التصنيف صعود دي مينار تسعة مراكز ليحتل المركز الخامس والعشرين، وذلك بعد أن توج أمس الأحد بلقب بطولة أتلانتا المفتوحة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق 29 يوليو (تموز) 2019 كما يلي:

– الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 12415 نقطة

– الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة

– السويسري روجر فيدرر في المركز الثالث برصيد 7460 نقطة

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– النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4595 نقطة

– الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4415 نقطة

– اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 4045 نقطة

– الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع برصيد 4040 نقطة

– الروسي كارين خاشانوف في المركز الثامن برصيد 2890 نقط

– الإيطالي فابيو فونيني في المركز التاسع برصيد 2625 نقطة

– الروسي دانييل ميدفيديف في المركز العاشر برصيد 2625 نقطة