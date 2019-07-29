جيانجزو الصيني يحسم أمره من صفقة بيل

تعاقد جيانجزو سونينغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني، الأمر الذي ينهي سعي النادي للتعاقد مع الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد.

وجاء التعاقد مع سانتيني، الذي أعلنه النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الإثنين، جنباً إلى جنب للتعاقد مع المدافع البرازيلي ميراندا من إنتر ميلان أي ان النادي بات لديه بالفعل خمسة لاعبين أجانب.

وتسمح لوائح الدوري الصيني الممتاز بالتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب، ومن المتوقع أن يرحل المدافع الإيطالي غابرييل باليتا قريباً، لتكتمل تعاقدات جيانجزز بضم سانتيني.

وكان من المتوقع أن يتعاقد جيانجزز مع بيل قبل غلق فترة الانتقالات في الدوري الصيني الأربعاء المقبل، إذ تردد أن الدولي الويلزي سيحصل على نحو مليون جنيه إسترليني (1.24 مليون دولار) في الأسبوع ليصبح أحدث وأبرز التعاقدات في الدوري الصيني.

لكن تقارير أشارت أمس الأحد إلى أن مفاوضات انتقال بيل (30 عاماً) إلى جيانجزز انهارت عقب رفض ريال مدريد رحيله مجاناً.