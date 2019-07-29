قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

أجريت، اليوم الاثنين، قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر وجاءت المواجهات كالآتي: " ليسوتو وإثيوبيا .. زيمبابوي والصومال .. ناميبيا وأريتريا .. تنزانيا وبوروندي .. إسواتيني وچيبوتي .. مالاوي وبتسوانا .. أنجولا وجامبيا .. سيراليون وليبيريا .. موزمبيق وموريشيوس .. غينيا بيساو وساوتومي .. غينيا الاستوائية وجنوب السودان .. توجو وجزر القمر .. السودان وتشاد .. وسيشل ورواندا ". .. إسواتيني وچيبوتي .. مالاوي وبتسوانا .. أنجولا وجامبيا .. سيراليون وليبيريا .. موزمبيق وموريشيوس .. غينيا بيساو وساوتومي .. غينيا الاستوائية وجنوب السودان .. توجو وجزر القمر .. السودان وتشاد .. وسيشل ورواندا ". المنتخبات المذكورة أولًا تلعب مباراة الإياب على أرضها ١٠ سبتمبر، والذهاب ٢ سبتمبر ومن المقرر أن ينضم الـ١٤ منتخب المتأهل إلى ٢٨ منتخبًا ومن ثم إجراء قرعة مرحلة المجموعات.

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