قبل رحيله عن الزمالك.. عماد السيد يُهدي القمة للأهلي

توج النادى الأهلي بطلًا للدورى المصرى، بعد هزيمة نادى الزمالك بهدف من دون مقابل، تسبب فيه عماد السيد، حارس مرمى الزمالك، ليرتفع رصيد الأهلى إلى80 نقطة، ويتوقف رصيد نادى الزمالك عند النقطة 72محتلًا المركز الثانى فى الدورى الممتاز.
على إثر التسبب فى هزيمة الزمالك فى الجولة 34 الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، أعلن الحارس عماد السيد انتقالهإلى الاتحاد السكندرى، موجهًا الاعتذار لجمهور القلعة البيضاء.
أقيمت، أمس الأحد، مباراة القمة بين قضبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى الجولة الأخيرة من الدورى المصرى الممتاز، على ستاد برج العرب، وتمكن الأهلى من حصد اللقب بهدف أحرزه اللاعب علي معلول فى الدقيقة 59 من اللقاء.
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