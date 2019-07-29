صفوت يحتل وصافة اللاعبين العرب بالتصنيف العالمي للتنس

احتل المصري محمد صفوت المركز الثاني للاعبين العرب في التصنيف العالمي الأسبوعي، حيث احتل المركز 235 عالميًا. وتراجع صفوت في التصنيف العالمي ثلاثة مراكز، وكان أفضل تصنيف وصل إليه هو المركز 163 عالميًا. هو المركز 163 عالميًا. وجاء في صدارة اللاعبين العرب التونسي مالك الجزيري حيث احتل المركز 101 في التصنيف العالمي. وحل كريم مأمون في المركز الثالث للاعبين العرب حيث تراجع إلى المركز 399 عالميًا وكان أفضل مركز احتله هو 225 عالميًا. العرب حيث تراجع إلى المركز 399 عالميًا وكان أفضل مركز احتله هو 225 عالميًا. فيما تقدم المصري يوسف حسام مركزين وحل بالمركز 410 بالتصنيف العالمي، وكان أفضل تصنيف وصل إليه هو 291 عالميًا. هو 291 عالميًا.

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