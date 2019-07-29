شهد التصنيف العالمي الأسبوعي لسيدات التنس، تقدم اللاعبة المصرية ميار شريف في ترتيب اللاعبات العرب، حيث تقدمت 57 مركزًا لتصل إلى المركز 361.
ويعد هذا المركز أفضل تصنيف حققته ميار شريف، إذ عادلت الرقم السابق للمصرية ساندرا سمير.
وحصلت شريف على 30 نقطة هذا الأسبوع ولم تحصل أي مناللاعبات المصنفات العرب على نقاط.
وحلت ساندرا سمير في المركز الثالث بتصنيف اللاعبات العرب حيث جاءت في المركز 443، فيما تصدرت التونسية أنس جابر تصنيف العرب حيث جاءت في المركز 59 عالميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميار شريف تتقدم في التنصيف العالمي للاعبات العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.