ميار شريف تتقدم في التنصيف العالمي للاعبات العرب

شهد التصنيف العالمي الأسبوعي لسيدات التنس، تقدم اللاعبة المصرية ميار شريف في ترتيب اللاعبات العرب، حيث تقدمت 57 مركزًا لتصل إلى المركز 361.

ويعد هذا المركز أفضل تصنيف حققته ميار شريف، إذ عادلت الرقم السابق للمصرية ساندرا سمير.

وحصلت شريف على 30 نقطة هذا الأسبوع ولم تحصل أي من

اللاعبات المصنفات العرب على نقاط.

وحلت ساندرا سمير في المركز الثالث بتصنيف اللاعبات العرب حيث جاءت في المركز 443، فيما تصدرت التونسية أنس جابر تصنيف العرب حيث جاءت في المركز 59 عالميًا.