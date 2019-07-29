المنتخب الوطني يستدعي 4 لاعبين بفريق نادي المنيا للصالات لمعسكره

قال ياسر مصطفى، مدير الكرة لفريق كرة الصالات بنادي المنيا، إن المنتخب الوطني طلب 4 من لاعبي الفريق للانضمام لمعسكر المنتخب، يوم الأحد المقبل، الذي يقام لمدة أسبوع بالقاهرة، ضمن تحضيرات المنتخب لبطولة أفريقيا بالمغرب.

أوضح مدير الكرة، أن اللاعبين هم: كريم يسري، و علاء دونجا، ومعتز شطة، والوافد الجديد لصفوف الفريق عبدالرحمن أمين،

وذلك بعد التألق الملحوظ للاعبين خلال الموسم المنقضي، حيث شارك الثلاثي المنياوي في صعود المنيا للدوري الممتاز "أ"، وقدموا موسمًا قويًا، بينما حسم "أمين" العديد من المباريات لصالح فريقه السابق ناصر الفكرية، خلال مشاركته بالممتاز.

وأكد مصطفى، أن فريق المنيا يمتلك الكثير من الخبرات،

وهذا سينعكس على مستوى الفريق خلال الموسم الجديد، أمام الفرق الكبيرة بدوري الدرجة الأولى، واعدًا الجماهير بالمنافسة القوية وتحقيق المفاجآت.

يذكر، أن فريق نادي المنيا لكرة الصالات حقق الصعود هذا العام بعد غياب 10 سنوات، كما بدأ الفريق في عقد صفقات عدة لتدعيم الصفوف، حيث تم التعاقد مع اللاعب "بيشوي إدوارد صادق، وعبدالرحمن أمين، وحارس المرمى أيمن لالا"، ثلاثي فريق ناصر الفكرية، كما تم التجديد للحارسين "فضل الطيب" و"سيف أنور".

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