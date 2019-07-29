بعثة شباب الفراعنة لليد تصل القاهرة فجر الثلاثاء

تصل بعثة منتخب مصر لكرة اليد للشباب برئاسة مصطفى شوقي، إلى مطار القاهرة الدولي، في تمام الثانية فجر الثلاثاء، قادمة من إسبانيا.

وحصد منتخب الفراعنة الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب بعد أن تغلب على نظيره البرتغالي

بنتيجة 37 - 27.

وكان شباب الفراعنة قد خسر أمام منتخب فرنسا بدور نصف نهائي مونديال العالم لليد بنتيجة 35 -33.

ومن المفترض أن يستقبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، بعثة المنتخب الوطني

برئاسة مصطفى شوقي، والتي تضم طارق محروس المدير الفني لشباب اليد، و16 لاعبًا هم، عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب- شهاب عبد الله- حسن وليد- سيف الدرع- أحمد هشام- أحمد راضي- حازم ممدوح- محسن رمضان- محمد الأزهرى- عمر خالد ( كاستلو)- عمر سامى- خالد وليد- ياسر سيف.