إيقاف أحمد زيزو لاعب الزمالك مباراتين

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، على إيقاف أحمد السيد زيزو، لاعب الزمالك، مباراتين، حيث تنص اللائحة على أن الطردالمباشر يستوحب الإيقاف مباراتين.
حصل زيزو على كارت أحمر في لقاء القمة أمس بين الزمالك والأهليفي ختام الدوري الممتاز للاعتراض على الحكم.
تنتظر لجنة المسابقات تقرير الحكم لمعرفة ما تضمنه بشأن زيزو، حيث إنه من الوارد مضاعفة العقوبة إذا ما تضمن تقرير الحكم ما يدين اللاعب.
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