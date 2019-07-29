الارشيف / اخبار الرياضه

إيقاف أحمد زيزو لاعب الزمالك مباراتين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، على إيقاف أحمد السيد زيزو، لاعب الزمالك، مباراتين، حيث تنص اللائحة على أن الطرد

المباشر يستوحب الإيقاف مباراتين.

 حصل زيزو على كارت أحمر في لقاء القمة أمس بين الزمالك والأهلي

في ختام الدوري الممتاز للاعتراض على الحكم.

 تنتظر لجنة المسابقات تقرير الحكم لمعرفة ما تضمنه بشأن زيزو، حيث إنه من الوارد مضاعفة العقوبة إذا ما تضمن تقرير الحكم ما يدين اللاعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف أحمد زيزو لاعب الزمالك مباراتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا