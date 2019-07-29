رياضة | الأهلي: لم نحدد ملاعبنا في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: لم نحدد ملاعبنا في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أن ناديه لم يحدد حتى الآن الملاعب الثلاث التي سيتم ترشحيها الاتحاد الإفريقي من أجل استضافة مباريات الفريق في دوري الأبطال الإفريقي بالنسخة الجديدة.

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وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة: "من المقرر أن نحسم هذا الملف خلال ساعات وهناك مشاورات بين الإدارة والجهاز الفني".

وتابع سيد عبد الحفيظ :"عقب الاستقرار على الملاعب التي نرغب في إقامة مباريات الفريق عليها سنقوم بإخطار كاف بها".