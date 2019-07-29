رياضة | لاسارتي يعقد جلسة مع طبيب الأهلي للإطمئنان على المصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد جلسة مع طبيب الأهلي للإطمئنان على المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببرنامج تجهيز اللاعبين المصابين.

وتضم قائمة المصابين كلًا من محمد محمود وشريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد، حيث رصد طبيب الفريق في جلسته مع لاسارتي آخر تطورات برامج تأهيل الرباعي ووضع مواعيد مبدئية لعودة الجميع بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية، وفقًا لتحسن حالة كل لاعب ومدي إستجابته لبرنامجه التأهيلي.

يذكر أن الجهاز الفني سبق أن أعلن عودة سعد سمير مدافع الفريق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ومعه شريف إكرامي وذلك بشكل تدريجي للتدريبات، ومن بعدهما محمد محمود في حين يحتاج كريم نيدفيد لمزيد من الوقت لتجهيزه بشكل جيد للعودة للمران الجماعي تدريجيًا.