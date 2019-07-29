رياضة | الأهلي يستكشف فريق "اطلع بره"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستكشف فريق "اطلع بره" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن الجهاز الفني بدأ رحلة استطلاع فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان؛ استعدادًا لمواجهتي الفريقين الشهر المقبل في الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سيد عبد الحفيظ: "المنافس يبقى مجهولًا بالنسبة لنا، ومن ثم بدأنا رحلة استكشاف الفريق؛ من أجل التحضير له بشكل جيد؛ استعدادا لمواجهته".

وأوضح أن الأهلي يحترم دائمًا جميع منافسيه؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، مؤكدًا أن ضربة البداية بالبطولة الإفريقية يجب أن تكون قوية جدا.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن الجهاز الفني سيحصل على عدد من التسجيلات الخاصة بالمنافس؛ لدراسته بشكل جيد؛ استعدادا لمباراة الذهاب المقرر لها في السودان.

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ويضع إليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يضع بالتنسيق مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق برنامجًا بدنيًا خاصا لتجهيز الفريق لضربة البداية بمشوار دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ لاعبو الأهلي تنفيذ البرنامج البدني والفني الموضوع بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصلوا عليها، عقب خوض مباراة الزمالك أمس في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام، على أن تبدأ بعدها استعدادات الفريق لضربة البداية بالبطولة الإفريقية في مباراتي الدور التمهيدي مع فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان.