رياضة | بدون مصر.. القرعة الكاملة للدور التمهيدي بتصفيات إفريقيا للمونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون مصر.. القرعة الكاملة للدور التمهيدي بتصفيات إفريقيا للمونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، في مقر الاتحاد الإفريقي بأكتوبر.

وغاب منتخب مصر و25 منتخبًا آخر عن قرعة الدوري التمهيدي التي شارك بها المنتخبات الـ28 الأقل تصنيفا ليخوض كل منتخبين مواجهة ذهاب وإياب، ليتأهل الفائز إلى المرحلة الثانية من التصفيات.

قرعة الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

إثيوبيا - ليسوتو

الصومال - زيمبابوي

إريتريا - نامبيا

بوروندي - تنزانيا

جيبوتي - إيسواتيني

بتسوانا - مالاوي

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جامبيا - أنجولا

ليبيريا - سيراليون

موريشيوس - موزمبيق

ساو تومي وبرينسيب - غينيا بيساو

جنوب السودان - غينيا الإستوائية

جزر القمر - توجو

تشاد - السودان

سيشل - رواندا

وتقسم المنتخبات الـ40 في الدور الثاني إلى 4 مستويات وفقًا لتصيف الاتحاد الدولي على أن تضم كل مجموعة منتخب من كل مستوى، لتشكيل 10 مجموعات مكوّنة من 4 منتخبات.

ويشارك المنتخب المصري في القرعة الثانية التي ستقام لدور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا.