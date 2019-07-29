رياضة | كهربا يحرج مرتضى منصور على تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يحرج مرتضى منصور على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود عبد المنعم كهربا جناح فريق الزمالك المنتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي عن أزمته مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال محمود كهربا عبر حسابه على تويتر: "الكثير من الأشخاص يلجأ لاستخدام الصوت العالي عند الخلافات كوسيلة لإثبات أنهم علي حق وأنهم رمز القوة، فيقومون بتفسير هدوء الخصم على أنه غير قادر علي المواجهة".

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أضاف كهربا: "هل لابد من الصوت العالي حتى ترهب الناس ولكن في الحقيقة الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلام".

ويتولى تدريب فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي أوجوستو إيناسيو الذي كان مديرًا فنيًا للزمالك.