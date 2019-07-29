رياضة | صدمة لجماهير الأهلي.. نجم الفريق يوافق على الإنتقال إلى جالطة سراي

أشارت تقارير صحفية تركية، بأن لاعب نادي أهلي جدة السعودي "جوزيف دي سوزا" قد أصبح واضح للجميع الآن، وذلك بعد فترة من غموض الوضع، حيث يرغب اللاعب الآن في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي والإنتقال إلى إحدى الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته.

وقالت صحيفة ""aspor"، بأن جالطة سراي يجاول جاهدًا الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي "جوزيف دي سوزا" خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يبدو بأن اللاعب متحمس للرحيل عن صفوف ناديه خلال هذه الفترة، هو ما دفع جالطة سراي للتفاوض مع ممثلي اللاعب.

والجدير بالذكر، بأن البرازيلي "جوزيف دي سوزا" قد انتقل إلى صفوف نادي أهلي جدة في موسم 2018-2019، قادمًا من الدوري التركي، وبالتحديد من نادي فنربخشة التركي، وقدم اللاعب أداء راقي خلال مشاركته مع الفريق السعودي في الموسم الماضي.