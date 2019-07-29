رياضة | الأهلي يفجر مفاجأة عن القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفجر مفاجأة عن القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي في قيد 24 أو 25 لاعبًا فقط في قائمته الإفريقية خلال الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة فريق اطلع برة بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس المقبل.

ويرفض الأهلي التسرع في قيد اللاعبين في القائمة الإفريقية لأن القيد المحلي سيظل مفتوحًا حتى منتصف ستبمبر المقبل وبالتالي يمكن قيد اللاعبين مع دفع غرامات بسيطة.

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وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز بللمرة الـ41 في تاريخه، وفاز على الزمالك بهدف علي معلول في ختام المسابقة.