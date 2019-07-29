رياضة | منتخب الشباب يشارك في دورة شمال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الشباب يشارك في دورة شمال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، المشاركة في بطولة شمال إفريقيا، التي تستضيفها تونس في شهر نوفمبر المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة منتخبات المغرب والجزائر وليبيا بالإضافة إلى المنتخب التونسي، والذي يستضيف البطولة على ملاعبه.