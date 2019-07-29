رياضة | كيكر الألمانية: صراع سعودي على ضم فرانك ريبيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكر الألمانية: صراع سعودي على ضم فرانك ريبيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير إعلامية ألمانية، بأن النجم الدولي الفرنسي ولاعب بايرن ميونيخ السابق "فرانك ريبيري" قد تلقى عروض قوية من قبل أندية في أوروبا وكذلك في منطقة الخليج العربي تمهيدًا لإنتقاله إلى إحدى هذه الفرق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية، بأن النجم الفرنسي قد تحصل على عرض جاد من قبل نادي فيورنتينا الإيطالي والذي يرغب في الحصول على خدمات "ريبيري" في الميركاتو الحالي، ولكنها لم تكشف عن قيمة العرض المالي الذي تقدمت به إدارة الفريق الإيطالي لإقناع ريبيري بالإنتقال للنادي.

وكذلك أشارت الصحيفة الألمانية إلى وجود عروض قوية من قبل أندية في السعودية وكذلك في قطر ترغب في الحصول على توقيع ريبيري، ولكن لازال اللاعب يفكر في خطوته التالية ولم يعلن رسميًا عن وجهته المقبلة.

ويذكر بأن فرانك ريبيري قد أعلن بشكل رسمي رحيله عن صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني في نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد نجو 10 سنوات قضاها الفرنسي رفقة النادي البافاري.