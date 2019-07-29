رياضة | الأهلي ينافس الهلال والاتحاد على يونس بلهندة.. ويقدم عرض مغري

كشفت بعض الصحف التركية الصادرة صباح اليوم الأثنين، بأن نادي أهلى جدة السعودي قد قدم بعرض رسمي للحصول على خدمات الدولي المغربي "يونس بلهندة" والذي يلعب في صفوف نادي جالطة سراي في الوقت الحالي، ويبدو بأن اللاعب قد أصبح قريب من مغادرة فريقه بعد العروض المغرية التي وصلت إلى بطل الدوري التركي بشأن "بلهندة".

وقالت صحيفة "aslanarenasi"، بأن يونس بلهندة قد تلقى عرض رسمي من قبل نادي أهلي جدة وصل لنحو 12 مليون يورو، ليكون بذلك منافس قوي على الفوز بخدمات الدولي المغربي، والذي دخل كذلك دائرة إهتمامات عدة فرق في الخليج على رأسها الهلال واتحاد جدة في السعودية.

وأشارت الصحيفة التركية، بأن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات جادة للغاية مع إدارة جالطة سراي ويأمل الأهلي في الحصول على خدمات بلهندة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.