رياضة | رسمياً.. باتريس إيفرا يعلق حذاءه بعد مسيرة طويلة في الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. باتريس إيفرا يعلق حذاءه بعد مسيرة طويلة في الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النجم الفرنسي باتريس إيفرا، بإعتزال كرة القدم نهائيًا بعد مسيرة طويلة في عالم الساحرة المستديرة.

وكشفت تقارير أن نجم مانشستر يونايتد السابق اتخذ القرار أنه سيعمل في مجال التدريب، وسيبدأ عمله مباشرة من الموسم القادم.

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خاض باتريس ايفرا 803 مباراة مع منتخب فرنسا والأندية التي لعب لها، واستطاع أن يسجل 25 هدفًأ في جميع المسابقات .

وحصل النجم الفرنسي على ثلاث بطولات للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، و5 دروع خيرية، و3 بطولات كأس الرابطة المحترفين مع نادي مانشستر يونايتد .

وحصد أيضاً 3 مرات على الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة وحيدة مع نادي اليوفنتوس .