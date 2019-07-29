رياضة | جهاد جريشة يعتذر عن عدم المشاركة في معسكر حكام شمال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد جريشة يعتذر عن عدم المشاركة في معسكر حكام شمال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الحكم المصري الدولى جهاد جريشة عن السفر إلى تونس من أجل المشاركة بمعسكر حكام شكال إفريقيا، والذي ينطلق غدا الثلاثاء لمدة 5 أيام.

وجاء اعتذار جريشة، بناءا على رغبته الخاصة بسبب حالة الإجهاد الشديد التي يعاني منها عقب المشاركة في مونديال الشباب ببولندا، بالإضتفة للمشاركة ببطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بمصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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ومن المقرر أن يرأس عصام عبدالفتاح رئيس لجنة حكام شمال إفريقيا، معسكر الحكام بتونس على أن يتم إقامة محاضرات نظرية وعملية على تعديلات قانون الحكام الجديد.

ويتواجد من مصر بالمعسكر أحمد الغندور، وأمين عمر، ومحمود البنا، ومحمد عادل، وإبراهيم نور الدين، ومحمد معروف، وشاهندة المغربي، ونور حامد.