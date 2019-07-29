رياضة | برشلونة يرفض بيع نجمه لمانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض بيع نجمه لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الإثنين أن نادي برشلونة رفض عرضاً من مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات لاعبه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "سبورت" إن النادي الانجليزي مانشستر سيتي تواصل مع إدارة البلوجرانا خلال الأيام الماضية، من أجل ضم اللاعب البرتغالي سيميدو .

وأضافت الصحيفة أن رد البرسا كان بالرفض، وأنه غير مستعد للتخلي عن اللاعب، وإذا أراد السيتي التعاقد مع اللبع فيجب دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تبلغ 100 مليون يورو.

واختتمت صحيفة سبورت أن خورخي مينديز وكيل أعمال سيميدو، كان له دور في اهتمام مانشستر سيتي، بعدما تعثرت مفاوضات نقل لاعب يوفنتوس الإيطالي جواو كانسيلو.