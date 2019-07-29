رياضة | المقاصة يكذب الزمالك في أزمة محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يكذب الزمالك في أزمة محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد مجد عضو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة حقيقة المفاوضات مع محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك والاجتماع معه قبل مباراة الجونة ببطولة الدوري.

وقال مجد في تصريحات خاصة عما أثير عن مفاوضات محمد إبراهيم: "غير صحيح ولم نجتمع مع اللاعب قبل مباراة الزمالك والجونة.. هناك اهتمام بضم اللاعب ورغبة من الناحية الفنية في وجوده لكن الأمر يتعلق بالجانب المادي أيضا".

وأشاد بقدرات وإمكانيات محمد إبراهيم والموهبة التي يمتلكها اللاعب، مشددًا على أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق حال حسم الصفقة.