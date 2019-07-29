رياضة | قرارات مصيرية من رئيس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات مصيرية من رئيس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني القرارات الصعبة بعد الهزيمة 7-3 أمام أتلتيكو مدريد في المباراة الودية استعدادًا لانطلاق الدوري الإسباني.

ويرغب رئيس ريال مدريد في بقاء جاريث بيل، الذي أكد المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريده في صفوف الفريق بالإضافة إلى التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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ويحاول بيريز إبقاء خاميس رودريجيز بعد انتهاء إعارته لبايرن ميونيخ وذلك بعد إصابة ماركو أسينسيو مع ريال مدريد.

الصفقة الأهم التي يسعى رئيس ريال مدريد لحسمها هي صفقة نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رغم رفض زيدان لها.