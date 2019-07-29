ديوكوفيتش يواصل هيمنته على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

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النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش

واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش هيمنته على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، والتي شهدت صعود الأسترالي أليكس دي مينار تسعة مراكز.

ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 12415 نقطة ويليه الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة والسويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 7460 نقطة.

وتمثل التغيير الوحيد في المراكز العشرة الأولى، في صعود الإيطالي فابيو فونيني إلى المركز التاسع على حساب الروسي دانييل ميدفيديف.

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وشهدت نسخة التصنيف صعود دي مينار تسعة مراكز ليحتل المركز الخامس والعشرين، وذلك بعد أن توج أمس الأحد بلقب بطولة أتلانتا المفتوحة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق 29 تموز/يوليو 2019 كما يلي :

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 12415 نقطة الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 7460 نقطة النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4595 نقطة الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4415 نقطة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 4045 نقطة الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع برصيد 4040 نقطة الروسي كارين خاشانوف في المركز الثامن برصيد 2890 نقطة الإيطالي فابيو فونيني في المركز التاسع برصيد 2625 نقطة الروسي دانييل ميدفيديف في المركز العاشر برصيد 2625 نقطة.