شكرا لقرائتكم خبر عن شجار بين «ميسي» ومجهول بحفل في إيبيزا.. والأمن يتدخل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وقع شجار بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، ورجل مجهول أثناء حضور الأول حفلا في جزيرة إيبيزا الإسبانية. Advertisements ويقضي نجم التانجو إجازته في الجزيرة الإسبانية برفقة زوجته أنطونيلا وأصدقائه سيسك فابريجاس وزوجته دانييلا سمعان، ولويس سواريز وزوجته صوفيا بالبي، بالإضافة إلى جوردي ألبا وزوجته روماري فانتورا وأبنائهم جميعًا. وظهر مقطع مصور يظهر فيه رجال الأمن وهم يخرجون «ميسي» من الحفل المقام بأحد الملاهي الليلية بإيبيزا، فيما أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن تفاصيل الواقعة تبقى غير معلومة، إلا أن ما يثار هو أن الرجل أراد قتال «ميسي».

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