شكرا لقرائتكم خبر عن جيانجسو سونينج الصيني يغلق أبوابه أمام «بيل» بالتعاقد مع الكرواتي «سانتيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أغلق نادي جيانجسو سونينج الصيني أبوابه أمام النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب ريـال مدريد الإسباني، بعد تعاقده مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني.

وأعلن جيانجسو سونينج رسميًا، صباح اليوم الاثنين، ضم المهاجم الكرواتي لنادي أندرلخت البلجيكي، إيفان سانتيني.

Advertisements

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن هذا التعاقد يقطع الطريق أمام إتمام انتقال «بيل» إلى النادي الصيني إذ يملك الأخير حاليًا الحد الأقصى المسموح من اللاعبين الأجانب، وهم ميراندا وإيدير وجابريل باليتا وأليكس تيكسيرا، بالإضافة إلى «سانتيني».

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت، أمس الأحد، فشل انتقال «بيل» إلى الصين بعد معارضة ريـال مدريد لقيمة العرض المقدم من النادي الصيني، كما أشارت تقارير أخرى إلى رفض عائلة اللاعب نفسه الانتقال إلى الصين.

ولا يحظى بقاء «بيل» بترحيب كبير من مدربه زين الدين زيدان، الذي صرح قبل أيام أنه يتمنى رحيل اللاعب في أسرع وقت ممكن، كما أكد وكيل اللاعب، في تصريحات صحفية، أنه لا توجد علاقة بين اللاعب ومدربه الفرنسي، مدعيًا أن الأخير «لا يحب بيل».