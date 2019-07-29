شكرا لقرائتكم خبر عن «ديبالا» يقطع إجازته من أجل عيون «ساري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قطع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، إجازته بعد المشاركة في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده لينضم لتدريبات فريقه تحت قيادة المدير الفني الجديد ماوريسيو ساري.

وكان العديد من التقارير قد أشارت إلى اقتراب خروج اللاعب من قلعة السيدة العجوز، إلا أنه أكد رغبته في البقاء بقميص البيانكونيري، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أراد قطع إجازته من أجل التدرب تحت قيادة «ساري» لتعلم وفهم طريقة عمله قبل انطلاق الموسم الجديد.