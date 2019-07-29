توتنهام يتطلع الى ضم مهاجم أياكس ديفيد نيريس

وجه نادي ​توتنهام​ أنظاره إلى نظيره ​اياكس​، حيث يتطلع الى ضم مهاجم الفريق الهولندي، ​ديفيد نيريس​ في سعيه لإضافة مهاجم جديد. ويقول Calciomercato.it إن توتنهام يدرس التعاقد مع نيريس كبديل لمهاجم ​ريال بيتيس​، ​جيوفاني لو سيلسو​. ويعتبر سعر طلب بيتيس البالغ 70 مليون يورو مرتفعا جدًا من قبل رؤساء سبيرز. تم تصنيف أياكس، البالغ من العمر 22 عامًا، في فئة 60 مليون يورو من قبل أياكس، ويمكن أن يقدم توتنهام عرضًا هذا الأسبوع.

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