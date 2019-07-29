جيرارد: غويي سيكون نجم باريس سان جيرمان

رأى مدرب ليل السابق، رينيه جيرارد، ان انتقال لاعب خط وسط إيفرتون، إدريسا غويي الى نادي باريس سان جيرمان سيشكل خطوة صحيحة للاعب.
ومن المقرر أن يخضع غويي للفحص الطبي في باريس اليوم.
وقال جيرارد لصحيفة "لو باريزيان": "إنه جوهرة، جوهرة تنتظر أن يتم صقلها. إنه يعرف كيف يفعل كل شيء، جماعيًا أو فرديًا. في نادٍ مثل باريس، سنرى بعدًا جديدًا منه".
وتابع: "لقد صنع الدوري الانكليزي من أجله حقًا، لكنني متأكد من أن باريس ليست خطأ يرتكبه، إنه يستحق المجيء إلى باريس سان جيرمان وسيظهر ما يمكنه فعله".
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