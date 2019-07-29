جيرارد: غويي سيكون نجم باريس سان جيرمان

رأى مدرب ليل السابق، ​رينيه جيرارد​، ان انتقال لاعب خط وسط ​إيفرتون​، ​إدريسا غويي​ الى نادي ​باريس سان جيرمان​ سيشكل خطوة صحيحة للاعب.

ومن المقرر أن يخضع غويي للفحص الطبي في باريس اليوم.

وقال جيرارد لصحيفة "لو باريزيان": "إنه جوهرة، جوهرة تنتظر أن يتم صقلها. إنه يعرف كيف يفعل كل شيء، جماعيًا أو فرديًا. في نادٍ مثل باريس، سنرى بعدًا جديدًا منه".

وتابع: "لقد صنع الدوري الانكليزي من أجله حقًا، لكنني متأكد من أن باريس ليست خطأ يرتكبه، إنه يستحق المجيء إلى باريس سان جيرمان وسيظهر ما يمكنه فعله".