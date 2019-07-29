اشار قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم داني الفيس الى انه مستعد للعمل في اي مجال بعد ان فشل في الحصول على اي عرض حتى الان.
وكان الفيس قد سخر من الواقع الذي يعيشه ، حيث نشر اللاعب البرازيلي على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك وانستغرام"، صور له باكثر من زي وهو يعمل كبائع خضار، او كمنقذ بحري، ومزارع.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيس مستعد للعمل في اي مجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.