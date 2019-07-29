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الفيس مستعد للعمل في اي مجال

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اشار قائد المنتخب ​البرازيلي لكرة القدم ​داني الفيس​ الى انه مستعد للعمل في اي مجال بعد ان فشل في الحصول على اي عرض حتى الان.

وكان الفيس قد سخر من الواقع الذي يعيشه ، حيث نشر اللاعب البرازيلي على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك وانستغرام"، صور له باكثر من زي وهو يعمل كبائع خضار، او كمنقذ بحري، ومزارع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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