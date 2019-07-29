الفيس مستعد للعمل في اي مجال

اشار قائد المنتخب ​البرازيلي لكرة القدم ​داني الفيس​ الى انه مستعد للعمل في اي مجال بعد ان فشل في الحصول على اي عرض حتى الان.

وكان الفيس قد سخر من الواقع الذي يعيشه ، حيث نشر اللاعب البرازيلي على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك وانستغرام"، صور له باكثر من زي وهو يعمل كبائع خضار، او كمنقذ بحري، ومزارع.