شكرا لقرائتكم فرج عامر: لن يترك سموحة أي لاعب مجاناً وسيتم قيده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن إدارة الفريق السكندري لن تتنازل عن أي لاعب مجاناً.

ونشر عامر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك بوست جاء فيه : لن يترك النادي اي لاعب من الفريق الاول مجانا تحت اي ظرف من الظروف ، واللاعب الذي لن يباع سيتم قيده ، لن نزهق أو نمل.

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وأضاف فرج عامر : لن يظلم ناشئ كرة قدم من اعضاء النادي الاجتماعيين بيعرف يلعب كرة قدم علي الاطلاق، في نفس الوقت لن نقبل أن تتزيل فرق النادي في كرة القدم ترتيب الجدول في بطولات الجمهورية تحت اي ظرف من الظروف .

واستكمل رئيس سموحة قائلا : لن نقبل إطلاقا وجود مجاملات علي حساب سمعة النادي الرياضية ، الفرق الرياضية الاجتماعية سوف تشارك في دوري المنطقة ، ومن لم يوفق في اختيارة ضمن فرق النادي سيتم عمل فرق موازية لممارسة الرياضة ، وسوف يتم عمل مدارس رياضية لتعلم التحكيم والوصول الي احترافة ، ومكان للجميع في الرياضة والممارسة ، والكرة ليس بها واسطة او محسوبية ، ولا يعقل ان فرق ناشيئ النادي لاتستطيع ان تكون مصدر للاعبي الفريق الاول