شكرا لقرائتكم قفشة ينهى صراع القطبين ويوقع رغبة رسمية للعب فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مصدر داخل إدارة الأهلي :"قفشة لديه رغبة واحدة وهي الإنتقال للأهلي سيتم حسم الصفقة خلال الساعات القادمة بعد عقد جلسة مع ادارة بيراميدز"
فيما فتح بيراميدز المجال أمام رحيل امام قفشة وبعض اللاعبين معلنا في الوقت ذاته رفض رحيل بعض النجوم منهم عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد فاروق ودونجا واحمد ايمن منصور.
يكثف مسئولو الأهلى مفاوضاتهم مع بيراميدز فى صفقة شراء محمد مجدي قفشة، بعد تأكيد إدارة بيراميدز التفريط فى بعض اللاعبين بشكل نهائي.
ودخل الأهلى على مدار الأيام الماضية فى مفاوضات مع بيراميدز لضم بعض اللاعبين بعد أن أبدت إدارة بيراميدز مرونة فيما يخص التعامل بين الناديين.
كانت هذه تفاصيل خبر قفشة ينهى صراع القطبين ويوقع رغبة رسمية للعب فى الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.