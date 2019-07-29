شكرا لقرائتكم قفشة ينهى صراع القطبين ويوقع رغبة رسمية للعب فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد مجدي قفشة صانع ألعاب بيراميدز، رغبته من خلال توقيعه على ورقة رغبة بشكل رسمي تفيد رغبته في اللعب للأهلي، ورفضه لفكرة الإنتقال للزمالك رغم دخول الأبيض في مفاوضات لضمه.

وأكد مصدر داخل إدارة الأهلي :"قفشة لديه رغبة واحدة وهي الإنتقال للأهلي سيتم حسم الصفقة خلال الساعات القادمة بعد عقد جلسة مع ادارة بيراميدز"

فيما فتح بيراميدز المجال أمام رحيل امام قفشة وبعض اللاعبين معلنا في الوقت ذاته رفض رحيل بعض النجوم منهم عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد فاروق ودونجا واحمد ايمن منصور.

Advertisements

يكثف مسئولو الأهلى مفاوضاتهم مع بيراميدز فى صفقة شراء محمد مجدي قفشة، بعد تأكيد إدارة بيراميدز التفريط فى بعض اللاعبين بشكل نهائي.

ودخل الأهلى على مدار الأيام الماضية فى مفاوضات مع بيراميدز لضم بعض اللاعبين بعد أن أبدت إدارة بيراميدز مرونة فيما يخص التعامل بين الناديين.