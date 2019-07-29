الترسانة يستغنى عن عماد حلمى مدافع الفريق...

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جدة - عمرو شويل فيما يخطط نادي الترسانة، للتعاقد مع محمود فتح الله مدافع فريق النجوم الحالي والزمالك السابق، من أجل تدعيم دفاع الفريق قبل بداية الموسم الكروى الجديد.

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وقال كريم شحاتة مدير الكرة بنادى الترسانة، إن محمود فتح الله سيكون إضافة قوية للفريق وسيقودهم للصعود للدورى الممتاز، خاصة أنه لاعب دولى ويمتلك باعا كبيرا من الخبرة.

وأكد شحاته على إنه تحدث مع فتح الله وفاوضه للانضمام لصفوف الترسانة، مؤكدًا إن علاقته جيدة جدًا باللاعب والتى قد تسهل مهمة ضمه، إلا إن فتح الله يمتلك العديد من العروض ومنها من أحد أندية الدورى اللبناني ويقوم بدراستها حاليًا، قائلا: "انضمام فتح الله للترسانة سيكون اضافة، وتجربة جديدة في تاريخ اللاعب خاصة وأن الترسانة نادى جماهيرى كبير وضم العديد من نجوم الكرة السابقين".