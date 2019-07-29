شكرا لقرائتكم نقل بعثة منتخب ناشئات السلة تحت 16 سنة من مقرها فى رواندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اشتكى خالد القوصى عضو مجلس إدارة اتحاد السلة ، ورئيس بعثة منتخب ناشئات السلة تحت 16 سنة ، من سوء إقامة البعثة فى رواندا ، حيث يشارك المنتخب فى منافسات البطولة الأفريقية .
من جهته تدخل هشام الحريرى رئيس المنطقة الخامسة الافريقية ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى ، و انيرا سفارى وزير الرياضة الرواندية ، و تم نقل بعثة المنتخب إلى مكان اخر يليق باسم مصر .
وألغيت مباراة المنتخب أمس مع جنوب أفريقيا بعد انسحاب جنوب أفريقيا من المباراة
وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كل من هالة على و فريدة البندارى ، رضوى علاء، وفريدة خالد، فريدة مسعد، ولجين سامى، وملك عبد القادر، وجنى بركة، و ملك سامى، فريدة تانر، وآية الفقى، ومنة الله شريف.
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