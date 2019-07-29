شكرا لقرائتكم الأهلي يختتم موسمه بالفوز على غريمه الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتم النادي الأهلي مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي بفوز معنوي على غريمه التقليدي الزمالك بهدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للتونسي علي معلول الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى ثمانية أهداف. وتلقى لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو البطاقة الحمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة في المركز الثاني، علما أن الأهلي قد حسم لقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه يوم الأربعاء الماضي بعد فوزه على المقاولون العرب 3 – 1، فيما هبطت فرق بتروجيت والداخلية والنجوم إلى الدوري الممتاز (ب).

وضمن الأهلي والزمالك في الجولة الماضية المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، فيما ضمن بيراميدز والمصري اللعب في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.